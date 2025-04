Sololaroma.it - Roma, allenamento verso la Juventus: Celik in gruppo

La vittoria per 1-0 con il Lecce è già diventata il passato per la. Al rientro dalla sosta per le Nazionali, i giallorossi non hanno sbagliato il colpo e sono riusciti a rimanere sulla retta via, in un inizio 2025 che li ha incoronati assoluti protagonisti. L’obiettivo è quello di avvicinarsi sempre di più al 4° posto, che rimane ampiamente alla portata data la distanza di soli quattro punti dallo stesso. I capitolini hanno avuto modo di ricaricare le pile e devono ora preparare al meglio la partita con la, in programma domenica 6 aprile alle 20:45 allo stadio Olimpico.Nella mattinata di oggi 1 aprile, la squadra è tornata ad allenarsi in quel di Trigoria dopo due giorni di riposo. Claudio Ranieri può trarre indicazioni positive e negative, da questa seduta. Si parte dalla buona notizia, con Zekiche è rientrato indopo aver recuperato dalla lesione al bicipite femorale.