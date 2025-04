Romadailynews.it - Roma, 17 auto Tesla incendiate: Rocca parla di possibile terrorismo

Il presidente della Regione Lazio: “Segnali preoccupanti, da stroncare con fermezza”.POLITICA– Diciassetteelettriche del marchiosono andate distrutte in un incendio scoppiato nella notte tra il 31 marzo e il 1° aprile in una concessionaria della zona di Torrenova, alla periferia est di. Le fiamme, secondo le prime ipotesi investigative, sarebbero di natura dolosa.Sul caso è intervenuto oggi il presidente della Regione Lazio, Francesco, a margine dell’inaugurazione della Piastra 2 del Policlinico Umberto I: “Mi sembra un fenomeno di”, ha dichiarato. “So che ci sono delle indagini in corso, però tutto lascia pensare che possa essere un episodio legato al”.ha poi collegato l’incendio alle recenti tensioni nella regione, citando in particolare l’attacco al commissariato dei Castellini avvenuto poche settimane fa.