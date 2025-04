Trevisotoday.it - Rogo alla SuperBeton, tutti prosciolti i cinque indagati

Non ci furono negligenze e quindi non ci sono responsabilità per l'incendio che il 26 settembre del 2019 mandò in fumo un'intera ala dello stabilimento delladi Susegana. Oggi 1 aprile il gup Marco Biagetti ha dichiarato il non luogo a procedere (perchè il fatto non sussiste) nei.