Chietitoday.it - Rocky Marciano, Bruno Sammartino e Tommy Lasorda: i grandi campioni che portano nel mondo il nome di Ripa, Pizzoferrato e Tollo

Leggi su Chietitoday.it

In un momento geopolitico assai difficile, l'Abruzzo e gli Usa sono più vicini, nele nel ricordo deidello sport che per le località di origine loro o dei propri avi rappresentano un eccezionale volano per il turismo. Negli ultimi anni in Abruzzo, infatti, si assiste ad un.