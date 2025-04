Ilgiorno.it - Ritrovato a Milano dopo 20 giorni di angoscia il giovane di 17 anni scomparso da Garbagnate: sta bene ed è rientrato in famiglia

Leggi su Ilgiorno.it

È stato finalmentequesta mattina dopio 20diil 17enne di Bollate,l'11 marzo daMilanese. Il ragazzo la scorsa notte ha chiamato il 112, dicendo di aver avuto un malore. La chiamata è arrivata da via Cascina Bianca a, zona Barona. Soccorso dal 118 nel sud di, è stato portato all'ospedale San Carlo. Alla Polizia ha raccontato di non aver subito nessuna violenza e di avere dormito in tutti questinei pressi di un deposito abbandonato nella zona a sud di. Ilè stato già riconsegnato allae ora potrà chiarire, nel riserbo dovuto, le circostanze dell’allontanamento. La scomparsa Il 17enne la mattina dell'11 marzo era stato accompagnato dal nonno al liceo Russel-Fontana. A scuola però non era mai entrato.