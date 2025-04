Ilfattoquotidiano.it - Ritorno alle origini, giustizia e solitudine in tre capolavori americani

“Mick guardò il corvo che scacciava tre tordi da un pezzetto di tortilla. Il corvo finì di mangiarla e poi si mise a girare in tondo come se pattugliasse l’area. Un tordo aspettava nei paraggi. Mick comprendeva le motivazioni di entrambi. Potevano volare ovunque ma, come Mick, tornavano sempre nei luoghi che conoscevano.”La legge delle colline, di Chris Offutt (traduzione di Roberto Serrai; Minimum Fax), è il terzo romanzo che vede protagonista Mick Hardin e Rocksalt, la cittadina sulle colline degli Appalachi, nel Kentucky. Mick ha abbandonato l’esercito dopo vent’anni di onorata carriera e ha deciso di tornare a casa per un breve periodo prima di andarsi a godere la pensione in Corsica, ospite di un vecchio commilitone. Solo che a Rocksalt, sua sorella Linda, lo sceriffo, che sta indagando sull’omicidio di Pete Lowe, meccanico evatore di galli, viene ferita in uno scontro a fuoco, mentre i morti ammazzati si susseguono e Mick è costretto a rimandare la sua avventura sull’isola mediterranea.