Secoloditalia.it - “Rita De Crescenzo? Non siamo schizzinosi..”. Per battere la Schlein in piazza il M5S “apre” le porte alla tiktoker porta-gente

Svelato il bluff: dietro l’auto-invito dellaed influencer napoletanaDeal corteo di sabato contro le armi, c‘era il M5s, o almeno, simpatizzanti di Conte, pronti a divertirsi con le bandiere a Roma perfino più che con le palle di neve di Roccaraso. Lo racconta oggi il “Foglio”, secondo cui il centro nazionale sportivo Libertas che laha pubblicizzato in vista della trasferta romana, sarebbe riconducibile a due ex deputati grillini. “Vi lascio questa locandina – dice Dein un video – ci saranno gli sportivi più famosi d’Italia. Per chi parte da Napoli ci sono treni e pullman gratis”. “A parlare conè stata una tesserata di Napoli”, racconta al “Foglio” Pietro Esposito della Libertas Benevento: “Il meccanismo degli enti di promozione è un po’ particolare: noi facciamo le riunioni contante associazioni che a loro volta coinvolgono i tesserati chiedendo una mano a spargere la voce.