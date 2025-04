Secoloditalia.it - “Rita De Crescenzo? Non siamo schizzinosi..”. In assenza della Schlein, il M5S “apre” la piazza alla tiktoker porta-gente

“Voto Conte, voto Conte!”, fa sapereDe“Zanzara“. “Sarò a Roma, certo. Sono contro la guerra e il riarmo, stop alle armi. Abbiamo i figli, i soldi nelle città servono a fare altre cose. Nelle città lamuore di fame, li possono usare per altre cose i soldi, non i missili e le bombe. Sabato ci sarò.”. E non certo a dispetto del M5S. Il bluff è stato svelato: dietro l’auto-invitoed influencer napoletana al corteo di sabato contro le armi c‘è il M5s, o almeno, simpatizzanti di Conte, pronti a divertirsi con le bandiere a Roma perfino più che con le palle di neve di Roccaraso. Lo racconta il “Foglio”, secondo cui il centro nazionale sportivo Libertas che laha pubblicizzato in vistatrasferta romana, sarebbe riconducibile a due ex deputati grillini.