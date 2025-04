Liberoquotidiano.it - Rita De Crescenzo imbarazza M5s e Conte

La tiktoker più chiacchierata del momento,De, quella dell'assalto a Roccaraso, ancora ospite a La Zanzara, il programma condotto da Giuseppe Cruciani su Radio 24. E ancora una volta, l'influencer napoletana, parla a ruota libera. Si parte dalla politica: “Chi voterei oggi?”, ripete. Insomma, sceglie Giuseppe: forse non il migliore degli spot per i grillini. Tant'è, ha fatto sapere che prenderà parte alla manifestazione per la pace organizzata dal M5s il prossimo 5 aprile. E quando le chiedono le ragioni dell'adesione, spiega: “Vado a quella manifestazione come mamma, come donna e come bisogna fare tutta la gente”, ha dichiarato, sottolineando come la sua presenza non debba sorprendere nessuno: “Cosa ho io che non ci posso andare?”. L'influencer si dice contraria al riarmo: “Sono contro la guerra e il riarmo, stop alle armi.