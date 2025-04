Anteprima24.it - Rischia di annegare, salvato dalla Guardia Costiera

Tempo di lettura: 2 minutiUn uomo cheva diè statostamattinanelle acque di Castel Volturno dopo che il personale dell’ufficio locale marittimo aveva dato l’allarme per un presunto annegamento all’altezza del Lido Arcobaleno. Alle ricerche ed ai soccorsi hanno partecipato anche una motovedetta giunta da Ischia, la SAR CP 807, la Motovedetta CP 711 e l’elicottero Drago dei vigili del fuoco della base aerea di Pontecagnano. Tutti mezzi dispostisala operativa delladi Napoli.La complessa organizzazione ha permesso l’individuazione dell’uomo, un cinquantatreenne residente a Giugliano, trovato ancora in vita e in apparenti buone condizioni. L’uomo è stato recuperatomotovedetta CP 807 e dopo essere stato issato a bordo è stato poi condotto e sbarcato al porto di Acquamorta a Monte di Procida.