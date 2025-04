Casertanews.it - Rischia di annegare in mare, 53enne salvato dalla guardia costiera

Leggi su Casertanews.it

Un, residente a Giugliano in Campania, è stato tratto in salvoa Castel Volturno, nei pressi del lito Arcobaleno.A far scattare l'operazione è stata una segnalazione giunta all'Ufficio Locale Marittimo riguardante una persona cheva di. Immediato.