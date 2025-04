Today.it - Riscaldamenti, quando si spengono i termosifoni: tutte le date

Leggi su Today.it

Con l'arrivo della primavera e delle temperature più calde, giunge anche il momento dell'anno in cui vanno spenti i. Come di consueto, i tempi e le regole sono differenti tra le regioni italiane e vengono regolate in base alle fasce climatiche del Paese. Vediamo nel dettaglio il.