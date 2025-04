Thesocialpost.it - Risarcimento a vita dopo il vaccino: 700 euro al mese, donna vince la causa contro Astrazeneca

Unadi 60 anni di La Spezia, che si era sottoposta alla vaccinazione obbligatoriail Covid nell’Aprile 2021, ha visto la suacambiare radicalmente adi effetti collaterali gravi, legati alla somministrazione del. Dieci giornila vaccinazione, infatti, ha cominciato a manifestare sintomi preoccupanti che l’hanno portata a un lungo e doloroso percorso medico.Un dramma silenzioso: i primi sintomi e la diagnosiIl postsi è presto trasformato in un incubo per la. Pocola vaccinazione, ha cominciato a sanguinare dalle orecchie e dal naso. Poi, piccole macchie sono comparse sulle sue gambe, segno di una condizione che stava degenerando. In preda al panico, si è recata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea, dove,una serie di esami, le è stata diagnosticata una grave riduzione delle piastrine nel sangue, un disturbo che l’ha costretta a rimanere sotto osservazione al reparto Malattie infettive.