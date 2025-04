Rimini va in controtendenza nel 2024 i nuovi nati sono cresciuti del 528% rispetto l' anno precedente

Riminitoday.it - Rimini va in controtendenza, nel 2024 i nuovi nati sono cresciuti del 5,28% rispetto l'anno precedente

Secondo l'ultimo rapporto Istat, nelle nascitecalate del 2,6 per cento e il tasso di fecondità ha raggiunto il record negativo di 1,18 figli per donna. Ma come si “adattano” queste statistiche in rapporto ai numeri del Comune di? Spiega Anna Montini, assessora alla Statistica.