Sport.quotidiano.net - Rimini, la Coppa fa il tutto esaurito. Presto altri biglietti per i biancorossi

Centrale e Centralissima sono state prese d’assalto già nel primo giorno di prevendita. Come il settore distinti. Ma poi con il passare delle ore sono finiti i posti anche in Curva Est e nelle tribune laterali. Insomma, ci ha messo pochissimo aa salire la febbre per la finale di ritorno diItalia contro la Giana Erminio. In programma martedì della prossima settimana al ’Romeo Neri’ (calcio d’inizio alle 20.30). Un sold out al quale, vista l’enorme richiesta, sta cercando di porre rimedio il club di Piazzale del Popolo. Che ieri ha chiuso la vendita deiper i settori dedicati ai tifosi, ma promette di riaprirla. "La risposta della città è stata straordinaria e quasi tutti i settori sono ormai esauriti – dicono – Stiamo lavorando per mettere a disposizione per la tifoseria biancorossatagliandi momentaneamente non disponibili.