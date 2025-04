Thesocialpost.it - Rimini, grave incidente: 15enne in condizioni critiche

Resta inilcoinvolto nell’avvenuto sabato scorso a, dove il suo scooter si è scontrato con un’auto. Attualmente è ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale Bufalini di Cesena, dove i medici continuano a monitorarlo attentamente dopo un delicato intervento chirurgico. La prognosi non è ancora stata sciolta.Secondo le prime ricostruzioni, l’è avvenuto su via Jano Planco, in direzione mare-monte. Il ragazzo, in sella al suo scooter, sarebbe sbucato all’improvviso da una stradina privata, trovandosi sulla traiettoria di una Opel Astra. Il conducente dell’auto, un 40enne, non è riuscito a evitare l’impatto.Lo schianto è stato violento e ha reso necessario l’intervento immediato dei soccorsi, che hanno trasportato il giovane in codice rosso all’ospedale.