Rilanciare Testa di Lepre come una vetrina di eccellenze agroalimentari

Fiumicino, 1 aprile 2025 – Un’iniziativa per mettere in risalto i sapori e il valore del territorio, trasformando la zona nord di Fiumicino in unadi: la Giunta comunale ha approvato all’unanimità il protocollo d’intesa con la Pro Loco didi, sostenendo la partecipazione del Comune all’avviso pubblico Arsial per la promozione del sistema agroalimentare del Lazio.“PromuoviAmo il territorio”Il progetto, denominato “PromuoviAmo il Territorio”, prevede una serie di appuntamenti articolati in eventi, meeting e attività divulgative che si svolgeranno tra l’11 e il 26 settembre. Nello specifico, gli stand promozionali saranno allestiti in piazza del Borgo didinei giorni 11, 12, 13, 14 e 20 settembre, mentre i meeting si terranno il 19 e il 26 settembre.