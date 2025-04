Ilrestodelcarlino.it - Ricostruzione a Monte Urano: scuola e Teatro Arlecchino le priorità

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Si è parlato di scuole,nell’incontro avvenuto con il Commissario Straordinario Guido Castelli. "Desideriamo esprimere il nostro sincero ringraziamento al commissario straordinario Guido Castelli, che ancora una volta ha dimostrato grande attenzione verso la nostra comunità, tornando a farci visita per affrontare temi di grande rilevanza". Al centro del colloquio due punti fondamentali. "Durante l’incontro, abbiamo discusso delle questioni legate allae al, trovando nel Commissario la massima disponibilità alla collaborazione. In particolare, abbiamo ricevuto rassicurazioni sull’impegno a completare il progetto della, lasciato incompiuto e a iniziare a ragionare su una soluzione concreta per ladel, un edificio profondamente caro a tutti noi monturanesi.