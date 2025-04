Tvplay.it - Ribaltone Roma, addio al perno del club: cessione per 33 milioni

Il tecnico giallorosso rischia di perderlo a fine stagione, occhio alle sirene del mercato: i dettagli.Evan Ndicka potrebbe essere uno dei nomi caldi del mercato estivo 2025. Il difensore centrale dellasembra aver catturato l’attenzione di alcuni big della Premier League. Squadre come Arsenal, Newcastle United e Nottingham Forest, secondo fonti vicine alla situazione, stanno tenendo d’occhio il giocatore ivoriano, pronte a sfruttare ogni spiraglio che il calciomercato potrebbe offrire. Con una valutazione che si aggira intorno ai 40di euro (circa 33,4di sterline), non è difficile capire perché il suo nome sia sulla bocca di tutti.aldelper 33(LaPresse) tvplay.itLa, però, non ha alcuna fretta di lasciarlo andare.