Lanazione.it - Riapertura dello Stadio dei Pini a Viareggio: Genoa vince la Viareggio Cup

Lodeiha riaperto finalmente al pubblico per ospitare dopo quasi otto anni una partita ufficiale di calcio, la finale dellaCup, vinta dal1-0 sulla Fiorentina. Ma il cantiere è sempre aperto e l’inaugurazione sarà fatta fra qualche mese, quando tutto sarà finito. La prima cosa che colpisce e salta agli occhi è in effetti la copertura esterna della tribuna coperta. Fatta di pannelli di alluminio che cambiano di colore in base alla luce del sole, è caratterizzata da motivi geometrici a forma di rombo ispirati a Burlamacco. All’ingresso della tribuna centrale un maxischermo che ieri proiettava le immaginie alcune foto storiche della coppa Carnevale. Sono questi gli elementi caratterizzanti del nuovodeiche, per il resto, ricalca in tutto e per tutto – pur riqualificato e ristrutturato – quello vecchio.