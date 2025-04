Ilrestodelcarlino.it - Rette e residenze protette. Aumenti in due anni fino a 37 euro al giorno

Tornano a salire ledelleper anziani della nostra provincia. Secondo l’osservatorio pubblicato dal Gruppo Solidarietà, realtà che da tantisi occupa di questo tema, dal 2022 al 2024, in 17 su 31 strutture convenzionate con Ast Pesaro e Urbino, sono stati riscontrati incrementi da 3 a 36,80al, con un aumento percentuale che oscilla dal 10% al 391%. "Lea carico degli utenti – scrive l’organizzazione in un documento che contiene molte cifre - vanno da un minimo di 41,50 ad un massimo di 90al. La quota eccedente quella base (pari a 33, sempre a carico delle famiglie) remunera prestazioni aggiuntive non comprese nella convenzione (mentre la quota a carico della Regione è di 37,70, ndr.)" "Si parla quindi – prosegue la nota – di una spesa che va dai 1.