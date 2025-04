Juventusnews24.com - Retegui Juventus, anche il centravanti dell’Atalanta tra le opzioni per l’attacco del futuro? Cosa filtra ad oggi

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24ile della Nazionale italiana tra leperdel? EccoadL’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sul calciomercato, che nel corso della prossima estate andrà a caccia di un nuovo attaccante su cui costruire il reparto offensivo del.Oltre a Osimhen del Napoli, David in scadenza col Lille e Lookmanva tenuto in listail nome di Mateo, che quest’anno si è messo in mostra con la maglia della Dea.Leggi sunews24.com