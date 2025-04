Game-experience.it - Resident Evil, il nuovo film sarà fedele ai videogiochi e più terrificante, rivela Sony

Il franchise cinematografico dista per ricevere uninizio con unche promette di essere più vicino alle radici horror dei. Zach Cregger, regista delhorror Barbarian, guiderà questo reboot con l’obiettivo di restituire ai fan la tensione e la paura che hanno reso la serie videoludica un’icona del survival horror. Ildistribuito nei cinema a partire dal 18 settembre 2026 eprodotto da Constantine PlayStation Productions.Cregger ha dichiarato che il“diverso da qualsiasi altro realizzato in precedenza” e che vuole ricreare l’atmosfera opprimente dei giochi. Durante la presentazione a CinemaCon, il regista ha spiegato che ilseguirà un unico protagonista in un viaggio dall’inizio alla fine, mentre si addentra sempre più in un incubo senza via d’uscita.