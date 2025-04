Liberoquotidiano.it - Regno Unito, Starmer: "Ho guardato 'Adolescence' con i miei figli, mi ha colpito duramente"

Il primo ministro Keirha incontrato i creatori di '', la miniserie televisiva britannica trasmessa da Netflix, per discutere di come proteggere i giovani dalla tecnologia. A una tavola rotonda a Downing Street, ha parlato con il co-sceneggiatore Jack Thorne e il produttore Jo Johnson della serie, che segue un ragazzo di 13 anni arrestato per aver ucciso una ragazzina, dopo aver trascorso del tempo vittima di bullismo sui social media. "Penso che probabilmente avevamo bisogno di questa discussione da un po' di tempo", ha detto, che hala serie con i suoiadolescenti. "Si concentra intensamente su questioni a cui molti non sanno come rispondere. non c'è una sola soluzione miracolosa o una leva politica, è più grande di questo, quasi una questione culturale.