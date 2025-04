Ilrestodelcarlino.it - REGGIO Massacrò il marito. Brandoli suicida in carcere

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Una storia maledetta di odio cieco, un delitto che scosse l’Italia e un finale, ieri, altrettanto tragico: Francescasi è tolta la vita neldi Bollate. La donna, modenese, 52 anni, stava scontando una condanna all’ergastolo per avere ucciso l’exCristian Cavaletti, il 30 novembre 2006 alo (Emilia), insieme all’amante di allora, Davide Ravarelli. La notizia del suicidio è stata confermata da Francesco Maisto, Garante milanese dei diritti dei detenuti. "L’ho incontrata 15 giorni fa. Anche se aveva qualche problema di salute, nulla mi ha fatto pensare che fosse in una situazione tale da compiere un simile gesto. Sono sconvolto".e Ravarelli uccisero Cavaletti a coltellate e a colpi di martello. Infierino su di lui mentre l’uomo, ferito, stava tentando di sottrarsi alla loro furia trascinandosi per terra in un disperato tenattivo di fuga.