Juventusnews24.com - Rebecca Corsi ricorda con soddisfazione la storica qualificazione in semifinale di Coppa Italia: «Abbiamo battuto la Juve in questa maniera!»

di RedazionentusNews24, vicepresidente dell’Empoli, non può fare a meno di rivivere lamaturata indiall’Allianz Stadium contro la: ecco le sue paroleIl Corriere di Bologna prepara l’avvicinamento alla prima delle due semifinali ditra l’Empoli e i felsinei con l’intervista a. Intercettata dai microfoni dei colleghi, il vice presidente azzurrocon piacere il passaggio decisivo versopartita: lamaturata all’Allianz Stadium contro laai quarti. Ecco le sue parole.PAROLE – «È stata una grandissima, con in campo quattro ragazzi del settore giovanile a rendere ancora più speciale il tutto. Posso dire che questi ragazzi hanno risposto alla grande quando sono stati chiamati in causa e se siamo arrivati a giocarciil merito è anche loro».