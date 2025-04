Amica.it - Re Felipe in versione “aragosta”: le scuse per il viso scottato dal sole

Nei suoi viaggi in giro per il mondo la regina Elisabetta più volte ha manifestato il suo sense of humour per uscire da una situazione imbarazzante. Ora che la compianta monarca non c’è più, la sua eredità pare essere finita nelle mani di re, protagonista il 31 marzo di un divertente monologo al forum economico spagnolo Wake Up, Spain!. Il sovrano è intervenuto alla manifestazione tenendo un discorso in pubblico. Lo ha fatto mostrato ilparticolarmente arrossato a causa di una scottatura presa mentre sciava, nei giorni precedenti, a Formigal, stazione sciistica situata nei Pirenei nella provincia di Huesca.Rein“aragosta”Il video con l’intervento del monarca ha fatto immediatamente il giro del web, più che altro perché si tratta della classica scottatura da sciatori “principianti”: occhi e fronte bianchi, per via del casco e della maschera.