Re Carlo torna al lavoro dopo il ricovero ma cancella due viaggi all’estero

Reha ripreso normalmente ilquesta settimanaillampo in ospedale, lo scorso giovedì 27 marzo, per gli effetti collaterali dovuti ai trattamenti anticancro. Malgrado Sua Maestà si sia ripreso, ha deciso dire due.Re, come stailLa salute di Reha fatto nuovamente tremare la Gran Bretagna,che è stato costretto are all’improvviso una serie di impegni e un breveo a Birmingham a causa di effetti collaterali delle cure anticancro. Il tumore dinon è mai entrato in recessione e lui continua a sottoporsi alle terapie alla London Clinic.Il Sovrano è stato sotto osservazione una giornata in ospedale e poi èto a Clarence House. Il weekend lo ha trascorso tranquillamente a Highgrove dove si è riposato.