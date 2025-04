Secoloditalia.it - Re Carlo III torna agli impegni pubblici dopo il breve ricovero. Confermata la visita in Italia

Leggi su Secoloditalia.it

ReIII èto oggi come previsto ai suoiilche giovedì scorso lo aveva tenuto per qualche ora in ospedale alla London Clinic. Il sovrano è stato ricoverato, “in osservazione”, in seguito a non meglio specificati effetti collaterali della terapia per far fronte al cancro diagnosticatogli a inizio 2024.ReIIIilIl monarca, in cura da più di un anno per un cancro la cui natura non è mai stata rivelata, su consiglio dei medici aveva deciso di riposarsi giovedì. Gli effetti collaterali della chemioterapia sono stati descritti da una fonte reale come “un piccolo intoppo su una strada che sta chiaramente andando nella direzione giusta”. Il sovrano 76enne, a una settimana esatta dalla partenza per l’per unadi Stato con la regina Camilla (in agenda dal 7 al 10 aprile fra Roma e Ravenna), ha presieduto in queste ore a una cerimonia di consegna di onorificenze al castello di Windsor.