Re Carlo III riprende gli impegni pubblici dopo il ricovero e prepara la visita in Italia

ReIII è tornato oggi come previsto ai suoiil breveche giovedì scorso lo aveva tenuto per qualche ora in ospedale alla London Clinic, "in osservazione", in seguito a non meglio specificati effetti collaterali di una sessione della terapia a cui continua a sottoporsi per far fronte al cancro di natura imprecisata diagnosticatogli a inizio 2024. Il sovrano 76enne, a una settimana esatta dall'annunciata partenza per l'per unadi Stato con la regina Camilla che resta in agenda dal 7 al 10 aprile fra Roma e Ravenna, ha presieduto in queste ore in uniforme militare a una cerimonia di consegna di onorificenze al castello di Windsor. Le immagini dei media lo hanno mostrato sorridente, in apparente buona forma; e i testimoni lo hanno descritto "di buon umore".