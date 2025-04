Sport.quotidiano.net - Rbr, Simioni è l’eroe di Avellino: "Ci siamo ritrovati, avanti così"

Venticinque punti con 4/5 da due, 4/4 da tre e 5/6 ai liberi. La perfezione, o giù di lì. E dire che Alessandroarrivava a questa partita dallo zero spaccato di Rieti e da una stagione in cui aveva superato la doppia cifra in punti solo quattro volte in 32 partite. Questione di meccanismi di squadra, di necessità del momento e di prendersi quello che ti lascia la difesa. E, ads’è preso tutto quello che gli concedeva Bortolin, ma anche di più. Anche in post, su azioni complicate. Oppure in partenza dopo una finta. Lui, con modestia, allarga il discorso all’intera squadra. "stati bravi a prenderci quello che c’era a disposizione – dice il lungo di Abano Terme –. Sono soddisfatto della mia gara. Le due triple iniziali mi hanno dato ancor più fiducia e poi il match è stato giocato ottimamente da tutti".