Zonawrestling.net - Raw 31.03.2025 Wrestlemania is getting closer

Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dalla The O2 di Londra, Regno Unito. Lo show inizia con John Cena che raggiunge il ring. Ma viene subito interrotto da Cody Rhodes. Cena cerca di parlare, ma Cody dice che ha parlato per due settimane, quindi gli deve permettere di fare il suo lavoro per lui. Dice che c’è molto da prendere in giro quando si tratta di lui, e deve infastidirlo il fatto che stia lottando contro qualcuno che si faceva chiamare Stardust nel suo ultimo match a41. Dice che Cena potrebbe prendere in giro il suo tatuaggio sul collo o il tempo in AEW, ma Cena non riuscirà a fare nulla di tutto questo. Dice che forse sta lottando con l’idea che Superman sia morto ora che Cena è heel, poi dice che non pensa che le parole di Cena corrispondano alle sue azioni poiché ha mentito ai fan.