Zonawrestling.net - Raquel Rodriguez parla di un eventuale split con Liv Morgan

si è unita a Livda quando è tornata al PLE Bad Blood l’anno scorso. Attualmente le due sono le WWE Women’s Tag Team Champions, ma molti fan si sono chiesti se alla fine si separeranno. Infatti, lahato di un’rottura con Livndo con Chris Van Vliet, aè stato chiesto se in futuro ci sarà la possibilità di una rottura con Liv. Ha risposto che non riesce a pensarci perché la rende triste.Laha dichiarato di sapere che tutti i tag team prima o poi si sciolgono e combattono tra di loro, ma al momento si sta divertendo a lavorare con Liv. Le piace far parte di questo team e non vuole preoccuparsi di cosa accadrà quando le loro strade si separeranno. Ha detto che Livpotrebbe spezzarle il cuore, oppure potrebbe addirittura essere lei stessa a rivoltarsi contro Liv, non è escluso che ciò accada.