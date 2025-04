Rapine e percosse agli anziani nei parcheggi dei centri commerciali | arrestati due fratelli

Leggi su Corrieretoscano.it

FIRENZE –, furti, prelievi di denaro da carte rubate, ricettazione eduedi nazionalita? italiana di 27 e 22 anni.I giovani sono ritenuti responsabili di 47 reati commessi nelle province di Firenze e Prato prevalentemente a danno di persone anziane, anche ultrasessantacinquenni.L’ordinanza è stata eseguita nel corso della mattina dell’1 aprile dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Signa, insieme a comando carabinieri di Sesto Fiorentino, al termine di un’attività investigativa durata da gennaio 2024 a febbraio 2025.L’attivita? investigativa ha permesso di ricostruire il modus operandi dei ragazzi, che noleggiavano frequentemente diversi veicoli in differenti societa? su cui apponevano targhe rubate da veicoli in sosta, utilizzandole poi per commettere furti, in maggioranza neideidelle province di Firenze e Prato, dove sceglievano vittime anziane, anche ultrasessantacinquenni, fragili e meno reattive.