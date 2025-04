Anteprima24.it - Rapine a mano armata ad automobilisti, arresto nel Napoletano

Tempo di lettura: 2 minutiEra diventato il terrore deglitra Cercola e Pollena Trocchia. La svolta nella notte, quando i carabinieri della tenenza di Cercola hanno dato esecuzione ad un decreto di fermo emesso dalla Procura di Nola nei confronti di un uomo di 30 anni di Napoli, che è stato poi portato in carcere. L’accusa è di rapina ae porto in luogo pubblico di armi comuni di sparo: cinque almeno le vittime di colpi messi a segno nelle sole prime due settimane di marzo. Le indagini hanno permesso di raccogliere importanti indizi in relazione ad almeno tre diverse, quando l’uomo, impugnando una pistola, avrebbe minacciato le vittime mentre si trovavano all’interno delle loro autovetture in sosta, portando via denaro e oggetti di valore. Per le indagini, oltre alle immagini recuperate dagli impianti di videosorveglianza presenti sui luoghi dove avvenivano i raid, decisive sono risultate le dichiarazioni rese dalle vittime, capaci di fornire agli inquirenti elementi utili per identificare il presunto responsabile, in particolare per l’auto usata per mettere a segno le, una Fiat Panda di colore bianco.