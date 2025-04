Ilgiorno.it - Rapina violenta in un ristorante di Milano Centrale: circondato e aggredito con bottiglie di vetro per uno smartphone

Leggi su Ilgiorno.it

– Sono in due. Circondano la vittima vittima all’interno dele lo minacciano chiedendogli dei soldi. Poi provano a colpirlo con una bottiglia die nella colluttazione gli rubanoe auricolari e scappano. Laè avvenuta domenica sera in un’attività di ristorazione all’interno della Stazionedie la vittima è un cittadino senegalese di 40 anni. Sul caso è intervenuta la polizia ferroviaria e gli agenti, dopo alcune indagini, sono riusciti a identificare e rintracciare i duetori. Si tratta di due trentasettenni: un egiziano con precedenti per reati contro la persona e per droga e un libico, entrambi irregolari. Sono stati arrestati peraggravata e portati nel carcere di San Vittore. I precedenti La zona di, benché più sicure rispetto al passato, non è nuova a rapine di questo tipo, anche se raramente questi reati sono avvenuti all’interno della stazione.