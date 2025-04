Sololaroma.it - Ranieri chiama Chiesa, nuova speranza per la Roma

L’avventura di Federicoa Liverpool potrebbe essere già giunta al termine: il giocatore, arrivato dalla Juventus durante la scorsa sessione di mercato estiva, non ha mai trovato lo spazio che si aspettava, e la fiducia da parte del tecnico olandese Slot non sembra mai essere arrivata; nonostante il mister abbia più volte ribadito, durante le varie interviste, un certo apprezzamento per lo stesso.Sono state proprio queste dichiarazioni e incoraggiamenti, fatti dall’allenatore, a far pensare chesarebbe stato una pedina importante per il Liverpool. Tuttavia, il suo minutaggio durante la stagione è sempre più diminuito, complice anche l’ottima stagione di Díaz, ma soprattutto di Salah, che può contare su 29 reti in campionato. È stato infatti il rendimento del calciatore egiziano e del resto dei Reds a portarli al primo posto per distacco in Premier.