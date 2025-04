Tgcom24.mediaset.it - Raid israeliano su Beirut nella notte: colpito un edificio, i soccorsi al lavoro

Almeno tre persone sono morte a seguito di un attacco dell'esercito, in Libano. Nelè stato preso di mira unperiferia sud della capitale. In una dichiarazione congiunta delle forze di difesa israeliane e del servizio di sicurezza interna Shin Bet, si legge che "l'attacco ha preso di mira un terrorista di Hezbollah che aveva recentemente diretto gli agenti di Hamas e li aveva aiutati a pianificare un attacco terroristico imminente contro i civili israeliani". Secondo il Ministero della Salute libanese, almeno altre 7 persone sono rimaste ferite nell'attacco aereo. Il primo ministro libanese Nawaf Salam ha affermato in un comunicato che l'attaccoalla periferia meridionale diè una "chiara violazione" del cessate il fuoco e una "flagrante violazione della risoluzione 1701 delle Nazioni Unite"