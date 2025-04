Quotidiano.net - Raid israeliano a Beirut, il Libano chiama a raccolta gli alleati: “Violazione della tregua”

Roma, 1 aprile 2025 - Israele ha attaccato ilcon unnotturno, almeno 3 morti e 7 feriti. L’obiettivo del, rivendicato dallo Shin Bet (l’intelligence israeliana), era un membro di Hamas, responsabile del dossier palestinese. L’attacco è avvenuto alla periferia diintorno alle 3.30 del mattino (le 2.30 in Italia) durante la festa di Eid al-Fitr, che segna la fine del periodo di digiuno del Ramadan. Il premier libanese Nawaf Salam accusa Tel Aviv di una “chiaraentrata in vigore a novembre, mentre il presidente Joseph Aoun avverte: “L'aggressione israeliana ci costringe a intensificare gli sforzi per rivolgerci agli amici delnel mondo e mobilitarli a favore del nostro diritto alla piena sovranità nel nostro territorio". Le ultime notizie in diretta