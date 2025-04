Secoloditalia.it - Ragazza sgozzata a Messina: l’assassino è un suo corteggiatore, Stefano Argentino: “Da due anni voleva stare con lei”

Si chiamae ha 27il giovane fermato oggi dai carabinieri con l’accusa di avere ucciso a coltellate in strada aSara Campanella, la studentessa 22enne originaria di Misilmeri, Palermo. “A seguito degli accertamenti e delle ricerche condotte dai Carabinieri del Comando Provinciale di, è stato individuato, quale fortemente sospettato,di Noto (Siracusa), anche lui studente nella stessa facoltà della giovane, il quale, dopo alcune ore di ricerca, è stato rintracciato, con il supporto dei Carabinieri del Comando Provinciale di Siracusa, presso un’abitazione del suo paese”, fanno sapere gli inquirenti.L’uomo è stato quindi condotto presso la Compagnia Carabinieri diSud dove, in esito ai primi accertamenti effettuati, è stato sottoposto a decreto di fermo di indiziato di delitto, emesso da questo ufficio di Procura, per “omicidio”.