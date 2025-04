Ilfattoquotidiano.it - “Rafforzare la difesa” contro Mosca: anche la Finlandia si ritira dal trattato contro le mine antiuomo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Lae l’Europa devono valutare tutte le misure che mirano ale loro capacità di dissuasione e di, individualmente e in seno alla Nato. Proponiamo che lacominci a preparare il suo ritiro dall’accordo di Ottawa“. Il premier finlandese Petteri Orpo, durante una conferenza stampa, ha annunciato oggi che il suo paese uscirà dalla Convenzione internazionale per la proibizione delle, a fronte della necessità di rafforzarsila minaccia russa. E ha aggiunto che il Paese aumenterà la sua spesa per laal tre percento del Pil entro il 2029. Il 18 marzo scorso i ministri delladi Lituania, Lettonia, Estonia, e Polonia avevano annunciato congiuntamente l’intenzione dirsi dalla Convenzione di Ottawa che mette al bando le