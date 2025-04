Juventusnews24.com - Radu Juve, zio Cristian: «Riccardo punta in alto. Il primo contratto e il passaggio da attaccante a portiere: ve lo racconto dentro e fuori dal campo» – ESCLUSIVA

Leggi su Juventusnews24.com

di Nicolò Corradino, alla scoperta deldella Primavera: le dichiarazioni inntusnews24 del cuginoLaha in casa ildel futuro:difende la porta bianconera da dieci stagioni ed è destinato a farlo per molti altri anni. Chissà se si sarebbe vistoda bambino, lui che ha iniziato come. Per conoscere meglio ildellaPrimavera,ntusnews24 ha intervistato suo zio Alion.?è considerato uno dei più grandi talenti del settore giovanile bianconero: puoi raccontarci com’èine come ha vissuto ilda?«, non appena tocca il, subisce una trasformazione istantanea: si concentra sulla partita e dà il massimo per cercare di vincere.