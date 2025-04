Quifinanza.it - Radioterapia nei tumori, mancano gli specialisti. Il 50% dei pazienti resta senza cure

Domande precise, per il presente e il futuro dellaoncologica. A porle, di fronte alle Istituzioni, sono gli esperti delle società scientifiche dei radio-oncologi, degli oncologi medici e dei radiologi medici, insieme alle associazioni di, in occasione degli Stati Generali dellaOncologica, promossi dall’Associazione Italiana die Oncologia Clinica (AIRO).Cosa serve per il futuro? E quale deve essere lo spazio per questa disciplina, uno dei tre caposaldi (assieme a chirurgia e terapia medica) nella cura di molte forme tumorali?C’è bisogno di radio-oncologiLaoncologica è tra le terapie più avanzate nella cura del tumore, in grado di offrire trattamenti altamente efficaci, e spesso risolutivi, ma in Italia è ancora sottoutilizzata rispetto agli standard internazionali.