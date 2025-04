Lanazione.it - Raccolta alimentare record a Pietrasanta: 1.400 kg di cibo donati al Grano

Quasi una tonnellata e mezzo di generi alimentari da distribuire ai più bisognosi grazie alla copiosaeffettuata al Conad sull’Aurelia. Cento bottiglie d’olio extravergine donate dall’associazione "La Rosa bianca". Più un contributo di 500 euro arrivato dalla sezione pietrasantina dei Lions e già utilizzato per acquistare nuove attrezzature. E all’orizzonte c’è la festa per i primi 20 anni di attività in programma il 24 maggio alla Croce Verde nella speranza di inaugurare, lo stesso giorno, la targa in memoria della storica e compianta presidente Elena Mancini. L’associazione "Gestione risorse alimentari non onerose" (), che ha sede al piano terra dell’ex convento dei Frati, sapeva di poter contare sulla generosità e solidarietà altrui, ma non avrebbe mai immaginato uno slancio del genere.