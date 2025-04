Quindicenne trovato sotto casa in un lago di sangue | è in coma L’aggressione a Capaccio Paestum nel salernitano

Leggi su Open.online

Un ragazzino di 15 anni è stato riin una pozza dila sua abitazione, a, nel, ieri notte intorno alle 23. Sulla vicenda indagano i carabinieri anche perché non è chiaro cosa sia avvenuto dato che l’adolescente è statoprivo di sensi. I sanitari del 118 lo hanno trasportato all’ospedale Ruggi di Salerno dove resta ricoverato in gravi condizioni e in rianimazione. I militari dell’Arma della Compagnia di Agropoli sono al lavoro per le indagini e i rilievi.(in aggiornamento)L'articoloin undi: è in, nelproviene da Open.