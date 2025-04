Sport.quotidiano.net - Qui Senigallia. Vigor, non è sfortuna: "Ma abbiamo lottato»

"Non è andata come speravamo, masu ogni pallone, dal primo all’ultimo secondo, contro la capolista" scrive lanei propri canali social il giorno dopo la sconfitta nel derby contro la Samb. Un derby capace di portare al "Bianchelli" quasi 3000 persone, buona parte giunta da San Benedetto, un derby che di sicuro non ha deluso le attese e non ha annoiato. Le parole scritte dal club per sancire l’inizio di una nuova settimana sono vere: laha, ci ha provato e non si è mai abbattuta. Ha proposto un buon calcio e, a differenza di tante altre occasioni, ha tirato in porta di più. Ha saputo mettere in difficoltà la Samb, l’ha fatta tremare e non capita spesso. Tuttavia, ricondurre il k.o. solamente allasarebbe riduttivo. Innanzitutto perché la Samb non ha segnato in maniera casuale: ha sofferto, ma ha colpito nel modo giusto e nei tempi giusti, dimostrando di non essere la prima della classe per caso.