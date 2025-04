Romatoday.it - "Questa è casa mia" a Centrale Preneste

Leggi su Romatoday.it

Venerdì 4 aprile, a 16 anni dal terremoto che devastò L’Aquila e i paesi limitrofi, torna in scena (ore 21.00) a Roma, in apertura della rassegna YOU. The Young city – I grandi racconti Under 35 organizzata ada Ruotalibera con la direzione artistica di Tiziana Lucattini e.