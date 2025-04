Ilfattoquotidiano.it - “Quattro operazioni e una valanga di tasse mi hanno lasciato a terra, con 14 euro in contanti. Chiedo un piccolo aiuto a piacere”: parla Paolo Guzzanti

La definisce una rivelazione e una “richiesta umiliante” ma sottolinea che “la misura dell’che viè libera, piccola e a“. Are a La Notizia è, 85 anni, giornalista, politico, saggista: “Mi si sono ingorgate le spese mediche perinterventi in un anno non coperte da assicurazione e unadiche, per quanto previste, miletteralmente acon soli 14in“.L’ex deputatodei suoi problemi di salute: “Mi sono ritrovato ad essere un malato renale, con una importante insufficienza. Da dicembre a febbraio ho subito beninterventi. Oggi va meglio, ma ho sofferto anche di ‘piccola depressione’, quella condizione che ti porta a lasciarti andare e a non avere nemmeno la voglia di alzarti dal letto per lavarti i denti”.