Quattro auto in fiamme sotto un condominio di Senago

Leggi su Ilnotiziario.net

distrutte dallenottetempo ain un parcheggio condominiale, tre squadre dei vigili del fuoco per domare l’incendio. Poco dopo le 4 e mezza di oggi, martedì 1 aprile 2025, quando in un parcheggio condominiale di via Ugo La Malfa sono andate a fuoco per cause in fase di accertamento di 4 .