Lanazione.it - Quasi pronta piazza Napoleone: “Nuovo look e assetto anti-bivacco“

Leggi su Lanazione.it

Lucca, 1 aprile 2025 – Non c’è due senza tre. E il tre prenderà definitivamente forma entro fine aprile. Dopo i rifacimenti didel Giglio e del Teatro, ecco che si avvia alla conclusione anche quello di: il salotto buono della città si avvia dunque a vivere una stagione di completo recupero dopo anni e anni di trascuratezza, di manutenzioni ai minimi storici e di lavori rinviati. I lavori della principalecittadina, affidati alla ditta Del Debbio per un importo di circa 500mila euro, si avviano verso la fase finale. Nella giornata di ieri è stato steso a mano lo strato di asfalto natura nella zona prospiciente la statua a Maria Luisa di Borbone. I lavori – con il cere che ha da contratto una durata di 60 giorni – non hanno particolarmente risentito delle numerose giornate di pioggia.